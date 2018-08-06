"Росія буде активно діяти": Тука попередив про найнебезпечніший період в нашій історії

Фото: Георгій Тука (РБК-Україна)

За його словами, після ЧС-2018 у Путіна "розв'язані руки"

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука попередив українців про загрозу з боку РФ, а також розповів про найважчий період в історії сучасної України. Про це передає "Апостроф".

За його словами, після ЧС-2018 у Путіна "розв'язані руки". Тука вважає, що з вересня почнеться найскладніший період в історії сучасної України. Він упевнений, що Росія захоче дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни.

"Буде зростання популістських настроїв у Європейському Союзі, а ні для кого не є секретом, що популістські партії, як правило, вкрай ліві або вкрай праві, співпрацюють з Російською Федерацією. Тобто можна стверджувати, що проростають проросійські настрої в Європі, плюс ми зараз входимо в небезпечний для нас, але дуже звичний турбулентний період - виборча гонка", - говорить Тука.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб зізнався, що в минулому році разом з СБУ робив звіт, в якому дійшов висновку, що найважчий період для України буде починатися з вересня цього року.

"На тлі всіх цих факторів ми зробили висновок, що приблизно з вересня для України настане самий небезпечний період в нашій історії. У нас немає ніяких сумнівів, що Росія буде активно діяти в своїх інтересах, використовуючи наші внутрішні протиріччя і слабкість для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні", - сказав він.

Раніше Георгій Тука розповів, які небезпеки несе для України Росія. Він звернув увагу, що, крім військової загрози, РФ може дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни.

Також Тука розповів про страти в "ДНР" (відео).

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