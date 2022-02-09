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Почему из трех отсеков стиральной машины используют только один, и почему важно не перепутать

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Среда 09 февраля 2022 21:25
Почему из трех отсеков стиральной машины используют только один, и почему важно не перепутать Стиральная машинка (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно в стиральной машинке женщины используют лишь один отсек из трех. Туда засыпается стиральный порошок. Многие забыли о том, для чего нужна остальная часть отсеков.

Для чего отсеки в стиральной машинке - читайте ниже.

Некоторые люди пользуются лишь одним отсеком, а другие совсем не трогают.

В частности, это связано с тем, что большинство людей переходит на специальные капсулы, или же гели для стирки.

Осведомленные хозяйки, умеющие качественно стирать вещи, используют все три отсека.

Отсек с римской цифрой І буквой А предназначен для предварительной стирки или замачивания. При предварительной стирке вещи замачиваются, то есть длительное время находятся в воде. Это необходимо для того, чтобы машинке было проще выбить грязь из вещей, ведь при замачивании ткань растягивается и набухает.

Почему из трех отсеков стиральной машины используют только один, и почему важно не перепутатьЗачем нужны три отсека в стиральной машинке (freepik)

Отсек с римской цифрой II или буквой В предназначен для основного средства для стирки. Этот отсек в основном используют при выборе всех остальных режимов стирки.

В отсек, обозначенный снежинкой или цветком добавляются ополаскиватели, отбеливатели, кондиционеры и другие дополнительные средства для стирки.

Если их перепутать, то машина постирает кондиционером вещь, а освежит ее с помощью порошка.

Если ополаскиватель плохо вымоется, на футболках и рубашках появятся пятна. В итоге придется все перестирать.

Ранее мы сообщали, что нельзя стирать в машинке.

Также мы писали, почему нельзя оставлять мокрые вещи в стиральной машине.

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