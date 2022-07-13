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Почему "цветет" вода и безопасно ли в ней купаться

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Среда 13 июля 2022 17:19
Почему "цветет" вода и безопасно ли в ней купаться Можно ли купаться в воде, которая "цветет" (nas.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Сине-зеленые водоросли или цианобактерии, которые есть в водоемах массово размножаются и вызывают "цветение" воды. Особенно вредно их влияние на слабые организмы детей и пожилых людей.

Об этом пишет CDC.

Почему вода цветет

Фитопланктон - это микроводоросли, обитающие в любой воде, соленой и пресной. Эксперты рассказали, что в нормальных условиях такие одноклеточные полезны. Они производят около половины всего кислорода на земле и ими питаются морские существа.

Микроводоросли питаются преимущественно неорганическими веществами: нитратами, фосфатами, сульфатами. Однако, когда этих веществ в прибрежных водах становится слишком много, то микроводоросли выходят из-под контроля и заполняют поверхность воды. Этот процесс и называют вредным цветением водорослей.

В частности, из-за него нарушается баланс экосистемы, а именно рыбам и животным может не хватать солнечного света и кислорода. Также во время цветения некоторые виды водорослей вырабатывают токсины, которые опасны для людей и животных.

Высокие температуры лишь ускоряют это явление, а причины заключаются прежде всего в деятельности человека:

  • использование моющих средств;
  • использование минеральных удобрений и пестицидов.

Фосфаты, которые входят в их состав, являются питательными веществами для роста цианобактерий.

Однако, "химия" - это не единственный фактор, который вызывает массовое возникновение такой воды. К другим причинам "цветения" водоемов относятся:

  • уменьшение объемов воды в теплое время года;
  • повышение температуры воды;
  • отсутствие естественного течения или его нарушение (создание так называемых закрытых водоемов);
  • избыток питательных веществ в реках и прудах;
  • попадание в водоемы с дождями органических загнивающих остатков.

Можно ли купаться в такой воде

Токсины, которые выделяют вредные водоросли при цветении, вызывают опасную реакцию в организме человека и животных. По словам специалистов, после контакта с цветущей водой у человека могут появиться симптомы:

  • раздражение глаз;
  • боль в горле;
  • высыпание;
  • астма.

Однако хуже всего, если во время купания, человек случайно напьется такой воды. Если вода с токсинами от вредного цветения попадет в организм, то может возникнуть:

  • боль в животе;
  • диарея;
  • рвота;
  • головокружение и слабость;
  • поражение печени.

Важно помнить, что специального лечения от токсинов нет. К врачу необходимо обратиться, чтобы контролировать симптомы.

Раньше врачи называли болезни, при которых нельзя купаться в море.

Также мы писали, можно ли детям до 6 месяцев давать воду.

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