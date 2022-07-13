Чому "цвіте" вода та чи безпечно в ній купатися
Синьо-зелені водорості або ціанобактерії, які є у водоймах масово розмножуються та спричиняють "цвітіння" води. Особливо шкідливим є їхній вплив на слабкі організми дітей і людей похилого віку.
Про це пише CDC.
Чому вода цвіте
Фітопланктон - це мікроводорості, які живуть у будь-якій воді, солоній та прісній. Експерти розповіли, що у нормальних умовах такі одноклітинні корисні. Вони виробляють близько половини всього кисню на землі та ними харчуються морські істоти.
Мікроводорості харчуються переважно неорганічними речовинами: нітратами, фосфатами, сульфатами. Однак, коли цих речовин у прибережних водах стає занадто багато, то мікроводорості виходять з-під контролю та заповнюють поверхню води. Цей процес і називають шкідливим цвітінням водоростей.
Зокрема, через нього порушується баланс екосистеми, а саме рибам і тваринам може не вистачати сонячного світла та кисню. Також під час цвітіння деякі види водоростей виробляють токсини, які небезпечні для людей та тварин.
Високі температури лише прискорюють це явище, а причини полягають насамперед у діяльності людини:
- використання мийних засобів;
- використання мінеральних добрив і пестицидів.
Фосфати, які входять до їхнього складу, є поживними речовинами для росту ціанобактерій.
Однак, "хімія" - це не єдиний фактор, який спричиняє масове виникнення такої води. До інших причин "цвітіння" водойм належать:
- зменшення об’ємів води в теплу пору року;
- підвищення температури води;
- відсутність природної течії або її порушення (створення так званих закритих водойм);
- надлишок поживних речовин у річках і ставках;
- потрапляння у водойми з дощами органічних залишків, що загнивають.
Чи можна купатись у такій воді
Токсини, які виділяють шкідливі водорості при цвітінні, викликають небезпечну реакцію в організмі людини та тварин. За словами фахівців, після контакту з квітучою водою у людини можуть з'явитися симптоми:
- подразнення очей;
- біль у горлі;
- висип;
- астма.
Однак найгірше, якщо під час купання, людина випадково нап'ється такої води. Якщо вода з токсинами від шкідливого цвітіння потрапить в організм, то може виникнути:
- біль в животі;
- діарея;
- блювання;
- запаморочення та слабкість;
- ураження печінки.
Важливо пам'ятати, що спеціального лікування від токсинів немає. До лікаря необхідно звернутися, щоб контролювати симптоми.
Раніше лікарі називали хвороби, при яких не можна купатися в морі.
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