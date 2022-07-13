Чому "цвіте" вода та чи безпечно в ній купатися

Синьо-зелені водорості або ціанобактерії, які є у водоймах масово розмножуються та спричиняють "цвітіння" води. Особливо шкідливим є їхній вплив на слабкі організми дітей і людей похилого віку.

Чому вода цвіте

Фітопланктон - це мікроводорості, які живуть у будь-якій воді, солоній та прісній. Експерти розповіли, що у нормальних умовах такі одноклітинні корисні. Вони виробляють близько половини всього кисню на землі та ними харчуються морські істоти.

Мікроводорості харчуються переважно неорганічними речовинами: нітратами, фосфатами, сульфатами. Однак, коли цих речовин у прибережних водах стає занадто багато, то мікроводорості виходять з-під контролю та заповнюють поверхню води. Цей процес і називають шкідливим цвітінням водоростей.

Зокрема, через нього порушується баланс екосистеми, а саме рибам і тваринам може не вистачати сонячного світла та кисню. Також під час цвітіння деякі види водоростей виробляють токсини, які небезпечні для людей та тварин.

Високі температури лише прискорюють це явище, а причини полягають насамперед у діяльності людини:

використання мийних засобів;

використання мінеральних добрив і пестицидів.

Фосфати, які входять до їхнього складу, є поживними речовинами для росту ціанобактерій.

Однак, "хімія" - це не єдиний фактор, який спричиняє масове виникнення такої води. До інших причин "цвітіння" водойм належать:

зменшення об’ємів води в теплу пору року;

підвищення температури води;

відсутність природної течії або її порушення (створення так званих закритих водойм);

надлишок поживних речовин у річках і ставках;

потрапляння у водойми з дощами органічних залишків, що загнивають.

Чи можна купатись у такій воді

Токсини, які виділяють шкідливі водорості при цвітінні, викликають небезпечну реакцію в організмі людини та тварин. За словами фахівців, після контакту з квітучою водою у людини можуть з'явитися симптоми:

подразнення очей;

біль у горлі;

висип;

астма.

Однак найгірше, якщо під час купання, людина випадково нап'ється такої води. Якщо вода з токсинами від шкідливого цвітіння потрапить в організм, то може виникнути:

біль в животі;

діарея;

блювання;

запаморочення та слабкість;

ураження печінки.

Важливо пам'ятати, що спеціального лікування від токсинів немає. До лікаря необхідно звернутися, щоб контролювати симптоми.