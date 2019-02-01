Подавайте в суд: в сети "шумят" по поводу увольнения Аласании

В сети возмущены решением наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины

Зураба Аласанию досрочно уволили с должности главы правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. При этом в повестке дня этого вопроса не было. Об этом Аласания сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, заседание наблюдательного совета прошло "закрыто и тайно", но его результаты не стали для Аласании неожиданностью. Сместить его с должности пытались уже давно.

"Что дальше? - нарушены все процедуры; судебная борьба возможна и даже обязательна - после обнародования причин", - отметил Зураб Аласания.

Стоит отметить, что наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины назначил руководителем Общественного вещания Зураба Аласанию 10 апреля 2017 года сроком на 4 года (до 2021 года).

В сети пользователи очень бурно отреагировали на увольнение Аласании. Многие советуют ему подавать в суд.

"Подавайте в суд, Зураб", - написала Наталья Альчикова.

"Для меня "Общественное" это Аласания, а Аласания - это "Общественное". И лучше, чтобы это время продолжался как можно дольше", - отметил главный редактор "Финансового клуба" Вячеслав Садовничий.

Украинский политик и журналист Мустафа Наем также отреагировал на увольнение Зураба Аласании. На своей странице в Facebook Наем отметил, что общественное вещание находится под угрозой.

"Это не про нарушение процедур, не про личную неприязнь или отстаивание конкретного человека. Это про угрозу институции, независимость которой мы отстаивали не один год", - отметил Наем.

Скриншот с Facebook

"То, что происходит с общественным и, наконец, Зураб Аласания - это позор! Хотя подробностей не знаю - это все равно позор", - прокомментировал Евгений Маслов.

Напомним, что громкий скандал с переименованием улицы в Киеве получил продолжение.

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