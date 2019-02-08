Подействует лишь через 40 дней: кто будет жить в освященной квартире Януковича (видео)

Священник, который проводил обряд освящения, до последнего не знал, кому принадлежит квартира

Видео: YouTybe/ТСН

Элитную квартиру Януковича, который недавно выступил на пресс-конференции, в Киеве за 27 миллионов гривен освятили чтобы сдать в аренду частной фирме, которая будет зарабатывать на элитной недвижимости.

Она была под арестом в течение последних пяти лет. В этой квартире до сих пор зарегистрированы экс-президент и его гражданская жена Любовь Полежай, передает ТСН.

В прошлом году юридическая фирма, которая теперь будет распоряжаться жильем, победила в конкурсе среди 20-ти претендентов за возможность арендовать квартиру. Теперь же они смогут распорядиться квартирой через 40 дней.

Бывшие владельцы задолжали государству почти 100 тысяч гривен за коммунальные услуги. Кстати, в пятикомнатной квартире не было даже дверей, всюду паутина, на окнах дохлые мухи, голые стены и отсутствует мебель.

Батюшка Петр, который проводил обряд освящения говорит, что до последнего не знал, в какую квартиру его пригласили. Такую идею предложил новый управитель.

Нынешний управитель кваритри планирует ее сдавать, стоимость аренды не разглашают. По его словам, квартиру может снять даже сам экс-президент, если на то будут законные основания.

Напомним, ранее в сети высмеяли Януковича за его выступление на последней пресс-конференции, состоявшейся 6 февраля.

Также мы писали о том, что экс-президент заметно изменился за последние годы не в лучшую сторону.