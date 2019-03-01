Что подорожает в Украине с 1 марта: список услуг и товаров

Фото: Подорожание в Украине (РБК-Украина)

Стало известно, как будут меняться цены в Украине в марте

В Украине выплата субсдий наличными стартует с 1 марта 2019 года. Пенсионерам субсидии будут выдавать вместе с пенсией, а остальные будут получать деньги в Ощадбанке. Также скоро будет проходить перерасчет пенсий, который утвердили в рамках пенсионной реформы в Украине. Обновленные пенсии получат более 10 миллионов украинцев.

Но в марте также украинцев ждет некоторый рост цен. Что именно подорожает? Как оказалось, многие слухи о значительном скачке цен оказались неверными: по прогнозам экспертов, пока не стоит ждать большого роста тарифов, цен на продукты или другие товары ежедневного употребления. Но в то же время некоторого подорожания все же стоит ждать.

Автомобильный газ

Как ранее сообщала консалтинговая группа "А-95", за февраль автомобильный газ подешевел почти на гривню. Также в феврале гривна укрепилась, а курс доллара снизился.

По прогнозам "А-95", в марте цены на бензин и дизтопливо не вырастут, а вот автогаз подорожает.

Цена на автогаз традиционно растет с приходом весны, так как подвержены влиянию сезонности. По словам экспертов "А-95", нынешняя цена на него – слишком низкая, и стоить он должен около 13 гривен. Или – примерно в два раза дешевле, чем бензин.

Фото: В Украине подорожает автомобильный газ (УНИАН)

Бензин

В то же время в Нацбанке прогнозируют, что бензин в Украине все-таки будет повышаться в цене. Регулятор подсчитал, что цены на топливо будут продолжать расти, но поэтапно: на 4-5% в год, если акцизная политика не изменится.

Хотя здесь вопрос довольно спорный: нельзя сказать, что цены на бензин вырастут резко, начиная с марта 2019 года. Многе аналитики сходятся во мнении, что рост цен будет небольшим и поэтапным. Цена на бензин будет меняться не сразу с 1 марта, а постепенно в течение всего 2019-го года.

Интернет

Также в Украине будут повышаться цены за интернет. Так, о подорожании некоторых пакетов услуг объявили ранее в компании "Воля". Эксперты прогнозируют, что в марте цены могут поднять и другие провайдеры. Повышение цен объясняют увеличением себестоимости услуг.

В Интернет-ассоциации Украины прогнозируют, что в первом полугодии 2019-го у всех операторов цены вырастут примерно на 25% по сравнению с теми ценами, которые были в прошлом 2018-м году. В частности, тарифы у провайдеров могут вырасти из-за роста инфляции и необходимости закупки трафика и оборудования за валюту.

Тем временем, по данным Минисоцполитики Украины, субсидии в денежной форме в марте 2019-го года смогут получить около 4 млн домохозяйств, которым субсидия была назначена на текущий отопительный период. В среднем такие выплаты составят около 1,5 тыс. грн. Аналогичные выплаты будут в апреле (за март) и мае (за апрель) 2019 года.

Также ранее появился прогноз о том, что будет с долларом весной.

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