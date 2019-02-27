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Что будет с долларом весной: появился прогноз

STYLERЖизнь    27.02.2019 - 16:13
Что будет с долларом весной: появился прогноз
Фото: Курс доллара в Украине (РБК-Украина)

Какие факторы могут повлиять на курс доллара в Украине в ближайшее время – в комментарии экономиста

В последние дни февраля доллар на межбанке находится на уровне 26,8/27 гривен. По словам экспертов, это свидетельствует о стабильности на валютном рынке.

В ближайшее время Украина и дальше будет ждать более-менее стабильный курс доллара и евро без значительных колебаний и потрясений. Такой прогноз в комментарии для Styler озвучил Владимир Дубровский, старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE-Украина, главный эксперт группы "Налоговая и бюджетная реформа" Реанимационного Пакета Реформ. Эксперт рассказал, каким будет курс доллара в ближайшее время, в том числе весной.

"Я не чувствую, что на валютном рынке в ближайшее время произойдут какие-то потрясения. К выборам, в частности, в Украину заходит традиционно много наличных денег, которую обменивают на гривны и раздают на избирательную кампанию. Это поддерживает курс, и Нацбанк даже сейчас выкупает доллары на межбанке. Поэтому, я думаю, до выборов существенных потрясений не следует ожидать", - комментирует экономист.

Однако, по его словам, ситуация на валютном рынке может измениться в случае агрессии России. Ведь, насколько известно, поведение этой страны - непредсказуемое.

Что будет с долларом весной: появился прогнозФото: Обмен валют (РБК-Украина)

"Курс может измениться в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств. Потому что никто не знает, чем закончится эта избирательная кампания, как она будет развиваться. Также неизвестно, чего ждать от России. Такие вещи всегда является фактором риска", - обращает внимание эксперт.

Дальше все будет зависеть от результатов выборов, добавляет он.

"Курс может меняться в зависимости от того, кто будет побеждать – более мирно или менее мирно, от того, является ли кандидат предсказуемым или непредсказуемым. Но даже если победит непредсказуемый кандидат и будут кратковременные потрясения, в долгосрочном периоде, если не начнется полномасштабный мировой экономический кризис, пока что гривне ничего не угрожает", - прогнозирует Владимир Дубровский.

Эксперт надеется, что по крайней мере до выборов вряд ли будет значительная дестабилизация курса.

"Я надеюсь, что этого не произойдет. Если только не будет каких-либо агрессивных действий со стороны России. Курсу доллара вредит нагнетание ситуации, паника. Но поводов для паники сейчас нет. Фундаментально у нас пока все более-менее в порядке", - подчеркивает он.

Напомним, Гройсман заявил о том, что перерасчет пенсий в 2019 году отныне будет осуществляться автоматически.

Кроме того, в Украине недавно повысилась пенсия для людей, которые имеют большой трудовой стаж.

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