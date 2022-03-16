Подругу моей дочки расстреляли в авто с надписью "Дети": Полякова рассказывает миру о зверствах путинской армии

Оля Полякова рассказала о зверствах, которые творят российские оккупанты на территории Украины, убивая мирных людей.
Об ужасах, которые творятся в Украине артистка рассказала в эфире грузинского телевидения.
По словам певицы, 17-летняя подруга Маши, ее дочки, ехала с мамой и младшей сестрой в авто с надписью Дети… Несмотря на это оккупанты открыли огонь.
"Ехала моей Маши подруга. Девочка 17 лет с мамой и 7-летней сестрой. В машине незатонированной, на которой было написано "Діти". Расстреляли мать, расстреляли девочку и попали ранили в плечо… Осталась семилетняя девочка, ампутировали руку.
Это что? Я просто хочу материться! И столько есть видео, где просто расстреливаются на дорогах мирные жители", - не скрывая эмоций говорит артистка.
О гибели 17-летней подруги дочери говорится на 10-й минуте интервью.
Отметим, что в Telegram ВСУ война с оккупантами показали девочку, которой ампутировали руку и она потеряла почти всю семью.
"Эта героическая девочка несмотря на все, что выпало на ее долю, мечтает теперь о протезе, который был бы розовым и в цветочек", - говорится в сообщении.
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