Поэтическая душа: умерла известная украинская писательница

Она написала около 60 книг для взрослых и детей

Стало известно о смерти 78-летней украинской писательницы, поэтессы Анны Танасовны Чубач. Она страдала от тяжелой болезни. Об этом сообщил председатель Винницкой областной организации НСПУ Вадим Витковский.

Анна Чубач родилась в селе Плоское Мурованокуриловецкого района Винницкой области. Она была заслуженным деятелем искусств Украины. За свою творческую жизнь написала около 60 книг для взрослых и детей, свыше 500 песен.

Она является автором музыкальной азбуки "Алфавитные улыбки", композитором которой является Александр Билаш, а также музыкальной сказки "Госпожа Кошка" и многих иллюстрированных оригинальных азбук.

Первый поэтический сборник под названием "Шла синичка до колодца" она опубликовала еще в 1983 году.

Умерла писательница Анна Чубач (фото: topnews/vn.ru)

Мать еще в юности называла Анну "родимою", то есть талантливой. Так говорили на ее родной Виннитчине - "родимый", например, к шитью или строительству.

Почему она родилась с поэтической душой? "Потому что я дитя любви - большой и чистой, как слеза", - объясняла Анна Танасовна.

Напомним, 14 февраля умер Сергей Захаров - знаменитый советский эстрадный певец и актер, который родился в Украине. Ему было 68 лет.