Поездки и полеты заграницу: по возвращению домой украинцев ждет "сюрприз"

В Украине с 15 июня разрешат международные поездки и полеты. Правительство приняло решение об открытии неба в третьем этапе послабления карантина. Но все будет не так просто, как хотелось бы. Если человек захочет поехать или полететь заграницу, по возвращении домой он должен будет уйти на самоизоляцию на 14 дней. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Также гражданам, желающим путешествовать вне страны нужно будет установить приложение "Дія". Оно и будет контролировать перемещение человека.

"Правда, есть одно условие: после возвращения домой необходимо будет две недели находиться дома. Контролировать самоизоляцию будет приложение "Дія" - его следует обязательно установить", - сказал Степанов.

Министр также обрадовал поклонников футбола. Чемпионат Украины действительно возобновят, однако его будут смотреть по ТВ. На стадионах смогут находиться не более 200 человек.

Как мы ранее писали, с 1 июня в Украине откроются спорт-клубы и бассейны. С 25 мая уже запустили работу метро, а с 22 мая наземный транспорт. Но карантин пока никто не отменял, он действует до 22 июня.

Также напомним, что ряд стран открывает для украинцев авиасообщение с середины июля. Среди них Турция, Греция, Грузия и другие.

Кстати, Укрзализныця возобновила продажу билетов на поезда в ж/д кассах.