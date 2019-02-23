Погибли в горах: трупы двух замерзших туристов спустили с вершины (фото)

Двое туристов не смогли пережить поход в горы

Вчера, 22 февраля, группа из 8 туристов, которая двигались на гору Поп Иван-Черногорский, обратилась к спасателям за помощью. Об этом сообщает ГСЧС на своей странице в Facebook.

Спасатели на носилках до спасательного поста перенесли трех туристов со серьезными обморожениями. При этом двое туристов умерли, а пять шли самостоятельно.

В связи с непростой погодой дальнейшие меры по спасению группы туристов к подножию горы были перенесены на 23 февраля.

У подножия горы спасатели создали штаб, а также пункт обогрева.

Сегодня, 23 февраля, в 13:30 спасательная группа на специальных носилках начала с пускать двух туристов с горы Поп Иван, которые больше всего нуждаются в помощи. Стоит отметить, что на посту с остальными туристами остались три спасателя Явирницького ПРВ и 1 волонтер.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Пострадавших с гипотермией и обморожением конечностей и лица направлено в Верховинскую ЦРБ.

В связи со сложными погодными условиями спуск остальных туристов планируется осуществить завтра, 24 февраля.

Для спасения группы туристов привлечены спасатели Ивано-Франковского, Косовского и Верховинского ПРВ СПРЧ АРЗ СП. Всего в операции принимают участие 34 человека и используется 6 единиц техники.

Стоит отметить, что по словам пользователей в сети, туристы шли без инструктора, и спасателей начали вызывать уже когда один из них был мертв.

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