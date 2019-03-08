Погода на завтра: синоптик рассказала, что ожидает украинцев

Фото: flickr.com/ebrd

Прогноз погоды на 9 марта от известного синоптика Наталки Диденко

Завтра, 9 марта, в Украине будет хороший теплый солнечный день. Дневная температура воздуха достигнет +9… +14 градусов, на юге Одесской области до +16 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По данным синоптика, прохладней будет в северных районах Волыни, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской областях, а также на востоке Украины: днем +4… +9 градусов.

Осадки в виде дождей возможны в восточных областях и местами на юге страны. Но в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода.

График погоды (facebook.com/tala.didenko)

При этом стихнет ветер, хотя и временно. Потому что 10 марта ветер вновь восстановит свою весеннюю силу.

В Киеве завтра, 9 марта, будет солнечно, а ветер будет не сильный. При этом жителей и гостей столицы ожидает достаточно прохладная ночь и теплый день - до +12 градусов по Цельсию.

Синоптик предупредила, что уже с 10 марта в Украине начнутся дожди, и будет снижаться температура воздуха. При этом похолодание перейдет на всю следующую неделю.

Напомним, что стал известен прогноз погоды на март.

Ранее сообщалось, что синоптики рассказали, в какие области придет настоящая весна.