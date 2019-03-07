Синоптики рассказали, в какие области придет настоящая весна

Погода в Украине 7 марта будет теплой и ветреной (pixabay.com)

Погода в Украине будет по-настоящему весенней, однако не везде

Погода в Украине в четверг, 7 марта, наконец-то порадует украинцев долгожданным солнцем. Почти по всей территории страны будет теплая сухая погода. Относительно температуры, то она заметно будет отличаться от запада до северо-востока, передает Украинский гидрометцентр.

Если на западе можно будет практически загорать при +16 тепла, то на востоке еще не стоит прятать на зиму пуховики - там ожидается от +3 до +5 днем. А в Сумской области будет от +2 до +4 градусов.

Также синоптики предупредили о довольно сильном ветре - от 7 до 12 метров в секунду. Еще не штормовое предупреждение, но будет дискомфортно, особенно в "прохладных" местах Украины.

На западе ожидается от +9... +11 на Ровенщине до +14... +16 на Закарпатье. Причем, чем западнее, тем теплее.

В центре Украины сегодня будет +6... +10 тепла, а на Полтавщине, которая территориально ближе к северо-востоку будет немного прохладнее - от +6 до +8 градусов.

Относительно севера, то жителям Черниговщины повезет чуть больше (+5... +7), чем жителям Сумщины (+2... +4). Пограничная северо-восточная Харьковщина тоже не порадует теплом - здесь ожидается +3... +5 днем.

В восточных областях будет тоже не очень весенне - от +3 до +5 на Луганщине, а вот жителей Донецкой области солнышко согреет - здесь будет от +6 до +8 градусов.

На юге будет почти жарко - от +8 до +12 на Николаевщине, а в Крыму до +11 тепла.

Киевляне сегодня тоже насладятся теплом - в столице будет от +9 до +11 градусов. Осадков не будет, однако весеннюю погоду омрачит ветер от 7 до 12 метров за секунду.

Погода в Украине 7 марта будет теплой и ветреной (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

К слову, ранее мы сообщали о том, что украинцев предупредили о сильном штормовом ветре.

А также писали о том, что антициклон принесет сухую погоду в Украину.