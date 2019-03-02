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Погода на завтра: синоптик рассказала, где в Украине будет тепло

STYLERЖизнь    02.03.2019 - 20:27
Погода на завтра: синоптик рассказала, где в Украине будет тепло
Фото: pixabay.com

Синоптик рассказала о погоде на 3 марта

Атмосфера организует западные атлантические переносы воздуха. Практически всю влагу, дожди и снег получит в воскресенье, 3 марта, северная половина Европы. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По прогнозу синоптика, южная половина Европы будет находится в лучах солнца. При этом в Украине завтра также будет ясная сухая погода.

Правда, именно это ясное небо, без облачной защиты, позволит ближайшей ночью хорошо поморозить воздух: ожидается -6… -12 градусов, а на северо-востоке до -10… -14 градусов.

Погода на завтра: синоптик рассказала, где в Украине будет тепло

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Однако днем в воскресенье потеплеет, где-то до +2… + 7 градусов, а на Западе до +9 градусов. При этом на Востоке Украины будет еще холодно, 0… + 3 градуса.

В Киеве ближайшая ночь будет холодной, -6… -8 градусов, но завтра днем в столице потеплеет до +3… +6 градусов. Будет сухо и ветрено.

С понедельника потепление усилится, но будет дождь.

Напомним, что сегодня, 2 марта, в большей части Украины было облачно и без осадков, лишь в восточных и Сумской областях, ночью и в Карпатском регионе местами ожидается небольшой снег.

Ранее сообщалось, что синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первые дни весны.

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