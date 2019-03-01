Весны не будет: огорчили украинцев прогнозом

Погода в Украине 2 марта принесет морозы (фото: РБК-Украина)

Ночные морозы скуют большинство Украины

В субботу, 2 марта, на большинстве территории Украины будет облачно и без осадков, лишь в восточных и Сумской областях, ночью и в Карпатском регионе местами небольшой снег, сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер будет умеренным, 5-10 метров за секунду. Ночью температура составит от -3 до -8 мороза, днем от -3 мороза до +2 тепла.

На Закарпатье и крайнем юге ночью около нуля, днем - от +1 до +6 градусов выше нуля.

Погода в Украине 2 марта принесет морозы (фото: meteo.gov.ua)

В Киеве ночью будет холодно, облачно с прояснениями. Температура ночью от -5 до -7 мороза, днем - от -1 до +1 градуса выше нуля.

В церковной традиции 2 марта чтят память святого Феодора Тирона и святой Мариамны. По народным приметам туман в этот день будет означать холодный май. В народе также считали, что погода во второй день весны предрекала погоду на все лето.

Ранее мы писали о том, что в марте ожидается наибольший всплеск магнитных колебаний.

Кстати, львовский сурок Маруся предусмотрела украинцам раннюю и теплую весну уже в середине марта.