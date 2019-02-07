Поиграл в снежки: в Киеве водитель жестоко избил школьника

Водитель авто получил в лобовое стекло снегом и решил проучить шутника

6 февраля в Киеве разъяренный водитель на "Mitsubishi" набросился на подростка за то, что тот бросил снежок в его машину. Видео опубликовал Киев Оперативный в социальной сети Facebook.

На ролике видно, что неадекватный мужчина жестко "приложился" к подростку, который в шуточной форме бросил снегом в его автомобиль. Инцидент произошел днем на одной из самых оживленных улиц столицы.

"Водитель этого Mitsubishi получил в лобовое стекло снежок. После этого вышел и надавал тумаков школьникам. Такое, не было детства, наверное", - написано в посте к видео.

Видео: (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи неоднозначно отреагировали на произошедшее. Многие встали на защиту водителя, отметив, что парень сам спровоцировал конфликт, когда позволил себе кинуть в стекло машины снежок:

"А потом такие подростки в трамвай камни бросают";

"Мне от такого "снежка" пришлось изрядно понервничать и выложить деньги. Потому что прилетело хорошо, пошла трещина. А малолетнему засранцу-развлечение";

"Товарищи, браво! Естественно, зачем воспитывать в людях уважение, если потом можно отметелить за плохое поведение?";

" Если родители не уделяют внимание воспитанию, то этим приходится заниматься посторонним людям. И чем позже это произойдет, тем больнее будет";

Видео: (facebook.com/KyivOperativ)

Как сообщалось ранее, в Донецкой области в результате аварии на подъезде к контрольному пункту пропуска "Марьинка" погибли пять человек.

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