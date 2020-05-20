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Не покупайте эти продукты в супермаркете: они очень опасны

STYLERЖизнь    20.05.2020 - 09:56
Не покупайте эти продукты в супермаркете: они очень опасны
Не покупайте эти продукты в магазине (фото: РБК-Украина)

Специалисты рассказали, какие продукты лучше не покупать в супермаркете

Специалисты назвали опасные продукты, которые лучше не покупать в супермаркете. Приобретая эту еду, вы рискуете подорвать здоровье. Дело в том, что многие магазины придумывают разные уловки, чтобы любой ценой продать залежавшийся на складе товар.

Колбасные и сырные нарезки

Вы никогда не можете быть уверены в сроке годности колбасных и сырных изделий, которые нарезали в упаковку. Чтобы не попасться на уловку и не рисковать своим здоровьем, не покупайте эти изделия в вакуумной упаковке. Продавцы могут туда поставить любую дату производства.

Черные оливки в банках

Эксперты сообщают, что черные оливки в банках - это покрашенные зеленые. Но минус в том, что их красят с помощью опасного глюконата железа. Если это вещество постоянно попадает в организм - могут быть проблемы со здоровьем.

Орехи

Не покупайте орехи в непроверенных местах. Да, орехи имеют долгий срок хранения, но если он истек, в них образовывается опасный фермент, который навредит организму. В торговых точках никто не проверяет срок годности орехов, думая, что они могут сохраняться очень долго.

Готовые салаты

В их составе запросто может оказаться протухший майонез или другие просроченные ингредиенты.

Курица гриль

Часто курицу готовят из несвежего мяса, которое не продали. Его просто вымачивают в маринаде в течение нескольких дней.

Как мы ранее писали, какие продукты нельзя разогревать в микроволновке.

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины продуктысупермаркет
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