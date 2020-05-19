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Эти продукты опасно греть в микроволновке: превращаются в яд

STYLERЖизнь    19.05.2020 - 18:00
Эти продукты опасно греть в микроволновке: превращаются в яд
Эти продукты нельзя греть в микроволновке (коллаж: РБК-Украина)

Какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи - в материале Styler

Некоторые продукты после микроволновки могут не только потерять свои полезные свойства, но и стать опасными для здоровья. Эксперты говорят, что при разогреве в микроволновой печи в них образовываются канцерогены и токсины, что может привести к ряду опасных заболеваний.

Грудное молоко

Грудное молоко особенно ценно для малыша благодаря наличию в нем иммуностимулирующих белков. Но за пару секунд в микроволновой печи вся ценность этого продукта уничтожается. И хотя вреда от такого молока не будет, но и пользы тоже.

Мясо

Эксперты не советуют размораживать мясо в микроволновке. Как правило, после обработки в печи, верхняя часть размораживается, а внутри остается лед. Вам придется оставить продукт дополнительно в тепле, чтобы разморозилась мясо до конца. А пока это будет происходить, в разогретых частях мяса стремительно будут размножаться опасные микробы.

Шпинат, листья салата и зелень

Свежие зеленые листья очень полезны для нашего организма, и ценные витамины и микроэлементы при заморозке сохраняются. Однако, если подвергнуть их термической обработке в микроволновке, то никакой пользы от этих продуктов вы уже не получите.

Фрукты и ягоды

Эксперты говорят, что полезные для нашего здоровья и иммунитета компоненты, содержащиеся в плодах, при воздействии на них микроволн, могут превращаться в канцерогенные вещества.

Грибы

Блюда из грибов запрещено разогревать в микроволновой печи. Ведь после обработки продукт меняет свой состав, что ведет к нарушению работы желудочно-кишечного тракта и даже к отравлениям.

Ранее эксперты также назвали доступные продукты для очищения организма.

Автор: Ирина Мельник

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