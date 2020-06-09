Полицейский-убийца Джорджа Флойда может выйти на свободу

Обвиняемый полицейский может избежать наказания (фото: twitter.com.Mar091011)

Бывший полицейский, обвиняемый в убийстве афроамериканца, может не понести наказание

Полицейский Дерек Шовин, который обвиняется в убийстве темнокожего Джорджа Флойда, может выйти на свободу. Ему назначили залог в миллион долларов и если он его заплатит, то спокойно может выйти на свободу. О таком решении сообщил суд Миннеаполиса.

Сейчас бывший "коп" арестован и находится за решеткой. Суд состоялся в понедельник, 8 июня, в формате видеоконференции. Следующее слушание в суде запланировано на 29 июня.

Подозреваемый правоохранитель дал свое согласие на ряд ограничений , которым суд определил его освобождении из-под стражи.

Ограничения заключаются в том, что Дерек не сможет контактировать с семьей погибшего Флойда, а также никогда уже не сможет занять должность полицейского.

"Коп" также должен будет сдать оружие и становится "невыездным" за пределы штата Миннесота.

Напомним, что 46-летний Джордж Флойд умер в больнице после того, как его задерживали полицейские возле магазина 25 мая. Афроамериканца заподозрили в том, что он дал фальшивую купюру продавцу.

Видео жесткого задержания мужчины попало в сеть. На кадрах видно, как полицейский зажал шею задержанного коленом и прижал его к асфальту. При этом сам задержанный повторял фразу "Я не могу дышать".

После этого по США прокатилась волна протестов, которые вначале были мирными, а потом начали нести агрессивный характер. Беспорядки в США продолжаются до сих пор, темнокожие люди занимаются мародерством и грабят и разносят магазины, разбивают машины и нападают даже на больницы.

Как мы ранее писали, в сети показали жуткие видео мародерств и анархии.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова