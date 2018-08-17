"Полный абзац": популярное украинское издательство присвоило Крым России

Коллаж (РБК-Украина)

Украинское издательство нарисовало Крым таким же цветом, как и Россию

Известное украинское издательство учебной литературы "Ранок" выпустило книгу "Растительный мир", в котором на карте нарисовало Крым таким же цветом, как и Россию, "присвоив" оккупированный полуостров стране-оккупанту. На это обратил внимание Сергей Громенко на своей странице в Facebook, ссылаясь на Александра Сапронова, который и заметил данный факт.

Фото: facebook.com/sergii.gromenko

"Издательство "Ранок" зашкварилось – нарисовали Крым российским. Казалось бы полный абзац. А потом в комменты пришли оправдываться – и абзац стал вообще бездонным… для знатоков – попробуйте на карте найти Грузию, Македонию, Калининградскую область и границу между Сирией и Ираком (надеюсь, это не ИГИЛ нарисован)", - написано в публикации.

Скриншот поста (facebook.com/sergii.gromenko)

Позднее стало известно, что издательство все-таки уберет книгу из продаж, о чем в комментариях к посту Антона Сененко сообщило само предприятие.

"Топ-менеджмент издательства "Ранок" разобрался в ситуации, которая сложилась. Мы признаем, что в книге использовано некорректное решение по поводу обозначения разных материков. Страны Евразии должны были быть обозначены одним цветом, как Франция, Индия, целостная Украина и остальная часть стран материка. Редакция, которая выпускала книгу, будет нести ответственность за ошибку. Книга будет снята с продажи. В издательстве "Ранок" усовершенствуется технологический процесс, будет введен дополнительный аудит макетов книг перед сдачей их в производство. Спасибо за внимательность и неравнодушие", - заявили в издательстве.

Скриншот комментария (facebook.com/ranok.corporation)

Сергей Громенко также прикрепил к публикации комментарий администратора сообщества, в котором он попытался объяснить со своей точки зрения, почему было принято именно такое цветовое решение в книге.

"Как администратор сообщества "Издательство "Ранок". Учебная литература" зампечу, что автор иллюстраций обозначил части мира, а не государства. И тем, кто знает географию, должно быть известно, что полуостров Крым относится к Евразии, а Украина - к Европе", - сказано в комментарии Марины Довгановой.

Фото: facebook.com/sergii.gromenko

В сети пользователи возмутились ситуацией и предположили, что, возможно, издательство просто перевело российский вариант книги, который распространятеся в РФ, но забыло переделать иллюстрации:

Скриншоты комментариев (facebook.com/sergii.gromenko)

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