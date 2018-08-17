"Повний абзац": популярне українське видавництво присвоїло Крим Росії

Колаж (РБК-Україна)

Українське видавництво намалювало Крим таким же кольором, як і Росію

Відоме українське видавництво навчальної літератури "Ранок" випустило книгу "Рослинний світ", в якому на карті намалювало Крим таким же кольором, як і Росію, "привласнивши" окупований півострів країні-окупантові. На це звернув увагу Сергій Громенко на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на Олександра Сапронова, який і помітив даний факт.

Фото: facebook.com/sergii.gromenko

"Видавництво "Ранок" зашкварилось – намалювали Крим російським. Здавалося б повний абзац. А потім в коменти прийшли виправдовуватися – й абзац став взагалі бездонним... для знавців – спробуйте на карті знайти Грузію, Македонію, Калінінградську область і кордон між Сирією та Іраком (сподіваюся, це не ИДІЛ намальований)", - написано в публікації.

Скріншот поста (facebook.com/sergii.gromenko)

Пізніше стало відомо, що видавництво все-таки прибере книгу з продажу, про що в коментарях до посту Антона Сененко повідомило саме підприємство.

"Топ-менеджмент видавництва "Ранок" розібрався в ситуації, яка склалася. Ми визнаємо, що в книзі використано некоректне рішення з приводу позначення різних материків. Країни Євразії повинні мали бути позначені кольором, як то Франція, Індія, цілісна Україна і решта країн материка. Редакція, яка випускала книгу, буде нести відповідальність за помилку. Книга буде знята з продажу. У видавництві "Ранок" удосконалюється технологічний процес, буде введений додатковий аудит макетів книг перед здачею їх у виробництво. Дякуємо за увагу і небайдужість", - заявили у видавництві.

Скріншот коментарів facebook.com/ranok.corporation)

Сергій Громенко також прикріпив до публікації коментар адміністратора спільноти, в якому він спробував пояснити зі своєї точки зору, чому було прийнято саме таке колірне рішення в книзі.

"Як адміністратор спільноти "Видавництво "Ранок". Навчальна література" зауважу, що автор ілюстрацій позначив частини світу, а не держави. І тим, хто знає географію, повинно бути відомо, що півострів Крим відноситься до Євразії, а Україна - до Європи", - сказано в коментарі Марини Довгановой.

Фото: facebook.com/sergii.gromenko

В мережі користувачі обурені ситуацією і припустили, що, можливо, видавництво просто перевело російський варіант книги, який поширюється в РФ, але забуло переробити ілюстрації:

Скріншоти коментарів (facebook.com/sergii.gromenko)

Нагадаємо, київський театр юного глядача помітили в аннексованому Криму.

Раніше розгорівся скандал через висловлювання про Крим відомої співачки Лайми Вайкуле. На прес-конференції в Одесі артистка повідомила, що не поїде в Крим, навіть якщо її туди запросять для виступів.

Також ми писали про те, що в Україну не пустили РФ підручник з англійської мови.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Слово - не горобець, або смішні застереження українських політиків