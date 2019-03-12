Половина украинцев живет в постоянном стрессе: названы причины

Коллаж РБК-Украина

Исследование показало, что женщины чаще страдают от стресса, чем мужчины

Почти 52% опрошенных украинцев признались, что за последний год они пережили стрессовую ситуацию. Об этом говорится в новом исследовании, которое провел Киевский международный институт социологии.

Данные за 2018 год не сильно отличаются от данных за предыдущий год, однако при этом украинцы стали меньше ощущать свою бесполезность и теряли веру. В 2018 году таких было всего 17%, а в 2017 – 21% опрошенных.

38% респондентов сообщили, что на протяжении 2018 года они ни разу не попадали в стрессовую ситуацию. А вот 52% украинцев рассказали, что в ушедшем году они находились в сильном стрессовом состоянии.

12% - рассказали о тяжелой болезни и операции

10% - ощущали чувство собственной бесполезности

9% - пережили смерть близких

8% - утратили веру в людей

6% - потеряли средства к существованию

6% - потеряли веру в собственные силы

5% - потеряли работу

3% - пережили стресс из-за обращения в суд

2% - стали жертвами угроз и запугиваний

Кроме того, выяснилось, женщины в Украине испытывают стрессы чаще чем мужчины - 56% женщин и 48% мужчин. Женщины в два раза чаще испытывают собственную беспомощность и чаще переносят тяжелые болезни или операции.

Также женщины чаще чем мужчины теряли веру в людей и сталкивались с подлостями и предательствами.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Супрун рассказала украинцам, где черпать вдохновение.

А также рассказывали о том, что ученые назвали неожиданный способ борьбы со стрессом на работе.