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Ученые назвали неожиданный способ борьбы со стрессом на работе

STYLERЖизнь    12.01.2019 - 01:21
Ученые назвали неожиданный способ борьбы со стрессом на работе
Фото: Стресс на работе (osteopathic.nova.edu)

Каждый шестой работник крупной компании испытывает стресс на рабочем месте и тревогу

Британские ученые провели новое исследование и выяснили, какое средство поможет избавиться от стресса на рабочем месте. Об этом пишет издание Daily Mail.

Для исследования была выбрана крупная компания, в которой работники получали разный уровень заработной платы. Выяснилось, что каждый шестой сотрудник компании испытывал сильное напряжение и стресс из-за своих рабочих обязанностей.

В качестве эксперимента в этой компании попробовали организовать хоровое пение и выяснилось, что самочувствие 96% работников значительно улучшилось и они отметили, что перестали испытывать стресс.

Исследователи из университета Лестера отметили, что кроме борьбы со стрессом, хоровое пение благоприятно подействовало на дыхание, улучшило осанку и помогло выработать эндорфины для улучшения общего самочувствия и ощущения счастья.

Кроме того, сотрудники компании признались, что благодаря пению, они перестали себя чувствовать изолированно и это их сплотило на рабочем месте, так как во время занятий они стали получать поддержку от своих коллег.

"Наше исследование доказало, что пение способно уменьшить стресс на рабочем месте и избавить сотрудников от чувства изоляции. Организациям стоит серьезно подумать о том, чтобы поощрять персонал регулярно участвовать в занятиях пением для улучшения самочувствия, вовлеченности и даже для производительности труда", - рассказала автор исследования Джоанна Фостер.

Она добавила, что все исследования, проведенные ранее, показывали, что почти треть сотрудников считают свою работу источником стресса, которым они не могут управлять.

Кроме того, ежегодно в больших компаниях умирают сотрудники от стресса, депрессии или тревоги, которая связана с работой.

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