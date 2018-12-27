Ученые нашли способ клонировать домашних питомцев

Использовать будут ту же технологию, что и при клонировании овец
В новом, 2019 году китайские ученые собираются клонировать котенка. Компания планирует заниматься этим не ради исследований, а в качестве коммерции. Об этом сообщает информационный портал Global Times.
Заместитель генерального директора пекинской биотехнологической компании Sinogene Чжао Цзяньпин утверждает, что будет использовать ту же технологию, что и при клонировании овец. Если все пройдет успешно, то хозяева кошек смогут заказывать услуги по клонированию питомцев по цене 1,5 млн грн.
Уточняется, что у компании уже есть около 20 клиентов, а сам процесс клонирования займет от 6 до 10 месяцев. Внешне котенок будет максимально идентичен оригинальному, однако у него будет отсутствовать память и поведение настоящего. Ученый утверждает, что это поможет владельцам менее болезненно пережить смерть своего питомца.
Собаки на данный момент считаются для этого процесса самыми сложными. Связано это с репродуктивной физиологией собак, которая отличается от других млекопитающих. Отмечается, что их яйцеклетки более чувствительны к изменениям внешних условий.
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