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Ученые нашли способ клонировать домашних питомцев

STYLERНаука и техника    27.12.2018 - 11:17
Ученые нашли способ клонировать домашних питомцев
Иллюстративное фото (pixabay)

Использовать будут ту же технологию, что и при клонировании овец

В новом, 2019 году китайские ученые собираются клонировать котенка. Компания планирует заниматься этим не ради исследований, а в качестве коммерции. Об этом сообщает информационный портал Global Times

Заместитель генерального директора пекинской биотехнологической компании Sinogene Чжао Цзяньпин утверждает, что будет использовать ту же технологию, что и при клонировании овец. Если все пройдет успешно, то хозяева кошек смогут заказывать услуги по клонированию питомцев по цене 1,5 млн грн.

Уточняется, что у компании уже есть около 20 клиентов, а сам процесс клонирования займет от 6 до 10 месяцев. Внешне котенок будет максимально идентичен оригинальному, однако у него будет отсутствовать память и поведение настоящего. Ученый утверждает, что это поможет владельцам менее болезненно пережить смерть своего питомца.

Собаки на данный момент считаются для этого процесса самыми сложными. Связано это с репродуктивной физиологией собак, которая отличается от других млекопитающих. Отмечается, что их яйцеклетки более чувствительны к изменениям внешних условий.

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