Ученые нашли способ клонировать домашних питомцев

Иллюстративное фото (pixabay)

Использовать будут ту же технологию, что и при клонировании овец

В новом, 2019 году китайские ученые собираются клонировать котенка. Компания планирует заниматься этим не ради исследований, а в качестве коммерции. Об этом сообщает информационный портал Global Times.

Заместитель генерального директора пекинской биотехнологической компании Sinogene Чжао Цзяньпин утверждает, что будет использовать ту же технологию, что и при клонировании овец. Если все пройдет успешно, то хозяева кошек смогут заказывать услуги по клонированию питомцев по цене 1,5 млн грн.

Уточняется, что у компании уже есть около 20 клиентов, а сам процесс клонирования займет от 6 до 10 месяцев. Внешне котенок будет максимально идентичен оригинальному, однако у него будет отсутствовать память и поведение настоящего. Ученый утверждает, что это поможет владельцам менее болезненно пережить смерть своего питомца.

Собаки на данный момент считаются для этого процесса самыми сложными. Связано это с репродуктивной физиологией собак, которая отличается от других млекопитающих. Отмечается, что их яйцеклетки более чувствительны к изменениям внешних условий.

Мы писали, что украинские звезды показали своих питомцев. Снимками с домашними любимчиками поделилась студия "95 квартал". Главные актеры шоу сфотографировались со своими питомцами. Также фотографией со своим любимчиком сеть порадовала Леся Никитюк.

Напомним, что пес месяц прождал хозяев у сгоревшего дома. Спасатели его кормили и поили.

Ранее сообщалось, что в Киеве прошла международная выставка собак. На мероприятии за титул лучшей породы года соревновались представители более 200 пород.