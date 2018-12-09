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Самый милый конкурс: в Киеве проходит международная выставка собак

STYLERЖивотные    09.12.2018 - 11:01

Видео: (youtube.com/Информатор)

В субботу, 8 декабря, в Киеве прошло открытие самого милого мероприятия года — международной выставки собак. За титул лучшей породы года приехали соревноваться питомцы более 200 пород. О том, как четырехлапые конкурсанты борются за звание лучших в своей номинации, рассказал Информатор.

В состязаниях "Киевская Русь — 2018" и "Хрустальный кубок Украины — 2018" примут участие более 5 тысяч питомцев. Все любители дрессировки принимали участие в квалификационных соревнованиях по кинологическому фристайлу (танцы с собаками) и чемпионат по обидиенс (послушание). А самые юные любители собак демонстрировали свои умения на чемпионате-конкурсе по юниор-хендлингу. Интересно, что все желающие могли увидеть, как проходит канистерапия (от латинского сanis — собака) – лечение и реабилитация, в которых применяют специально обученных собак.

За право называться лучшими соревновались не только популярные породы, но и редкие представители, которых в Украине насчитываются единицы. На конкурсе даже была представлена порода, которую вывели в Одессе.

 

Фото: (kiev.informator.ua)

Хозяева уверяют — животные неприхотливы, единственным требованием является постоянная забота хозяев об одежде – зимой о теплой, чтобы не замерзли, летом – солнцезащитной, чтобы кожа не сгорела.

Лучшим признали снежного белого великана породы маремма, которая является разновидностью овчарки. Учавствовала в выставке и единственная, выведенная за годы украинской независимости, порода ОДИС – одесская домашняя идеальная собака. Она неприхотлива, шерсть не вызывает аллергии, положительная и очень не любит, когда хозяева ссорятся.

Напомним, что в Австралии в дикую природу выпустили очень редкое млекопитающее.

Раньше мы писали, что украинские звезды показали своих питомцев.

Видео: (video.rbc.ua)

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