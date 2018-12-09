Наймиліший конкурс: у Києві проходить міжнародна виставка собак

Відео: (youtube.com/Інформатор)

У суботу, 8 грудня, у Києві відбулося відкриття наймилішого заходу року — міжнародної виставки собак. За титул кращої породи року приїхали змагатися вихованці понад 200 порід. Про те, як чотирилапі конкурсанти змагаються за звання кращих у своїй номінації, розповів Інформатор.

У змаганнях "Київська Русь — 2018" і "Кришталевий кубок України — 2018" візьмуть участь понад 5 тисяч вихованців. Всі любителі дресирування брали участь у кваліфікаційних змаганнях з кінологічному фрістайлу (танці з собаками) та чемпіонат з обідієнс (послух). А юні любителі собак демонстрували свої вміння на чемпіонаті-конкурсі з юніор-хендлінгу. Цікаво, що всі бажаючі могли побачити, як проходить каністерапія (від латинського сапіѕ — собака) – лікування і реабілітація, в яких застосовують спеціально навчених собак.

За право називатися кращими змагалися не тільки популярні породи, але і рідкісні представники, яких в Україні нараховуються одиниці. На конкурсі була представлена порода, яку вивели в Одесі.

Фото: (kiev.informator.ua)

Господарі запевняють — тварини невибагливі, єдиною вимогою є постійна турбота господарів про одяг – взимку про теплий, щоб не замерзли, влітку – сонцезахисний, щоб шкіра не згоріла.

Кращим визнали снігового білого велетня породи маремма, яка є різновидом вівчарки. Приймала участь у виставці і єдина, виведена за роки української незалежності, порода ОДІС – одеська ідеальна домашня собака. Вона невибаглива, шерсть не викликає алергії, позитивна і дуже не любить, коли господарі сваряться.

Нагадаємо, що в Австралії випустили в дику природу дуже рідкісного ссавця.

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Відео: (video.rbc.ua)