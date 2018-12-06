В Австралии в дикую природу выпустили очень редкое млекопитающее

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Последние сто лет этих животных видели только в заповеднике

В Австралии в дикую природу решили впустить 30 сумчатых зверьков билби или как его еще называют – кроличий бандикут. Об этом сообщает BBC.

За последние сто лет ни одного экземпляра билби не было зафиксировано в дикой природе. Этих животных истребили аборигены несколько столетий назад. Мех билби очень красивый и поэтому животных убивали массово именно из-за шкурки.

С 1912 года этих сумчатых млекопитающих можно было встретить только в заповеднике вблизи города Наррабри, северо-западнее Сиднея, где они не пересекались с дикими животными.

Билби считается ночным зверьком. У них крысиные мордочки, кроликоподобные уши, двухцветный хвост и длинный шелковистый голубовато-серый мех. Билби живут в норах, парами. По ночам они охотятся – их жертвами стают насекомые, личинки и мелкие грызуны. А днем они спят, при чем в странной позе – они садятся на задние лапы, а голову засовывают между передними.

Фото: Билби (ianimal.ru)

В дикой природе они становятся жертвами лисиц или лесных кошек, а также охотников, которые особенно ценят хвосты этих животных.

Сотрудники парка в штате Новый Южный Уэльс решили спасти билби от вымирания и поэтому решили выпустить на волю 30 животных.

Корреспондент ВВС Фил Мерсер из Сиднея выразил сомнение, что билби смогут выжить в дикой природе и считает, что ареал их обитания, а это 32-километровая зона, нужно обнести ограждением.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам разрешили охотиться на лося, которого исключили из Красной книги.

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Видео: РБК-Украина