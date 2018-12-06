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В Австралії випустили в дику природу дуже рідкісних ссавців

STYLERТварини    06.12.2018 - 18:42
В Австралії випустили в дику природу дуже рідкісних ссавців
Колаж РБК-Україна

Останні сто років цих тварин бачили тільки в заповіднику

В Австралії в дику природу вирішили впустити 30 сумчастих тварин білби або як його ще називають – кролячий бандикут. Про це повідомляє BBC.

За останні сто років ні одного представника білби не було зафіксовано в дикій природі. Цих тварин винищили аборигени кілька століть тому. Хутро білби дуже красиве і тому вбивали тварин масово саме через шкірку.

З 1912 року цих сумчастих ссавців можна було зустріти тільки в заповіднику поблизу міста Наррабрі, на північний захід від Сіднея, де вони не перетиналися з дикими тваринами.

Білби вважається нічним звірятком. У них щурячі мордочки, кроликоподібні вуха, хвіст двоколірний і довге шовковисте блакитно-сіре хутро. Білби живуть у норах, парами. Ночами вони полюють – їх жертвами стають комахи, личинки та дрібні гризуни. А вдень вони сплять, при чому в дивній позі – вони сідають на задні лапи, а голову засовують між передніми.

В Австралії випустили в дику природу дуже рідкісних ссавців

Фото: Білби (ianimal.ru)

У дикій природі вони стають жертвами лисиць або лісових кішок, а також мисливців, які особливо цінують хвости цих тварин.

Співробітники парку в штаті Новий Південний Уельс вирішили врятувати білби від вимирання і тому вирішили випустити на волю 30 тварин.

Кореспондент ВВС Філ Мерсер з Сіднея висловив сумнів, що білби зможуть вижити в дикій природі і вважає, що ареал їх проживання, а це 32-кілометрова зона, треба обнести огорожею.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям дозволили полювати на лося, якого виключили з Червоної книги.

А також розповідали про те, що у Новій Зеландії на берег викинулися дельфіни.

Відео: РБК-Україна

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