Погибло 145 особей: в Новой Зеландии на берег выбросились дельфины

Коллаж РБК-Украина

Часть дельфинов спасателям пришлось усыпить

На берег острова Стюарт в Новой Зеландии выбросились дельфины. О происшествии сообщило издание New Zealand.

В отдел охраны побережья южной части залива Мейсон в субботу поступило сообщении о том, что на берег начали выбрасываться дельфины. К тому моменту, когда спасатели смогли добраться к удаленному берегу, они обнаружили, что часть дельфинов уже погибла.

Остальных животных пришлось усыпить, так как состояние их здоровья было очень тяжелым, а возможности доставить их обратно в море не было.

"К сожалению, вероятность того, что удастся успешно перебросить оставшихся дельфинов, была крайне низкой. Нам пришлось принять непростое решение", - рассказал менеджер DOС Rakiura Рен Лепенс.

Он объяснил, что место, в котором оказались дельфины, очень удаленное и оперативно оказать помощь животным и вернуть их в море было невозможно.

Фото: Дельфины на берегу острова Стюарт (DOC Rakiura)

Что стало причиной массового выброса дельфинов на берег, на данный момент неизвестно. Специалисты отмечают, что возле берегов острова Стюарта в эти дни наблюдалось много водорослей, однако они не считают, что водоросли могли стать причиной выброса животных на берег.

Всего в Новой Зеландии погибло 145 дельфинов.

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Видео: РБК-Украина