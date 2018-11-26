Загинуло 145 осіб: у Новій Зеландії на берег викинулися дельфіни

Колаж РБК-Україна

Частину дельфінів рятувальникам довелося приспати

На берег острова Стюарт в Новій Зеландії викинулися дельфіни. Про подію повідомило видання New Zealand.

У відділ охорони узбережжя південної частини затоки Мейсон в суботу надійшло повідомленні про те, що на берег почали викидатися дельфіни. До того моменту, коли рятувальники змогли дістатися до віддаленого берега, вони виявили, що частина дельфінів вже загинула.

Решту тварин довелося приспати, оскільки стан їх здоров'я був дуже важким, а можливості доставити їх назад у море не було.

"На жаль, ймовірність того, що вдасться успішно перекинути дельфінів, що залишилися, була вкрай низькою. Нам довелося прийняти непросте рішення", - розповів менеджер DOС Rakiura Рен Лепенс.

Він пояснив, що місце, в якому опинилися дельфіни, дуже віддалене і оперативно надати допомогу тваринам і повернути їх у море було неможливо.

Фото: Дельфіни на березі острова Стюарт (DOC Rakiura)

Що стало причиною масового викиду дельфінів на берег, на даний момент невідомо. Фахівці відзначають, що біля берегів острова Стюарта в ці дні спостерігалося багато водоростей, проте вони не вважають, що водорості могли стати причиною викиду тварин на берег.

Всього в Новій Зеландії загинуло 145 дельфінів.

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Відео: РБК-Україна