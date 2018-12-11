"Никогда не сдавайтесь": пес месяц прождал хозяев у сгоревшего дома

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В Калифорнии собака сторожила останки дома и никого к себе не подпускала

В Калифорнии преданный пес месяц охранял сгоревший от пожара дом. Собака всего боялась и никого к себе не подпускала. Об этом сообщают спасатели животных K9 Paw Print Rescue на странице в Facebook.

Как известно, в ноябре текущего года сильнейшие лесные пожары в штате Калифорния, США, уничтожили не только лесные угодья, но и нанесли колоссальный ущерб городу Парадайз. Была проведена экстренная эвакуация жителей города, во время которой некоторые из них просто забыли или не смогли взять с собой своих домашних питомцев. Так случилось, что собаки Мэдисон и Мигель не были эвакуированы.

Со временем хозяйка псов Андреа Гейлорд обратилась в местное общество защиты животных K9 Paw Print Rescue с просьбой позаботиться о собаках, если они еще живы.

Так Мигель и Мэдисон были спасены. Но если Мигель попал в приют для животных, то Мэдисон никого к себе не подпускал и все время сидел возле сгоревшего дома. Спасатели его кормили и поили.

"Хозяева Мэдисона не смогли вернуться домой. Они надеялись и молились, чтобы пес был в порядке. Когда они наконец получили разрешение вернуться на участок, где когда-то стоял их дом, Мэдисон ждал их. Никогда не сдавайся!" - написано на странице K9 Paw Print Rescue в Facebook.





Скриншот с Facebook (facebook.com/K9PawPrintRescue)

Американцы активно комментируют пост в соцсети:

"Сегодня мы смогли подняться в наш дом, а на заднем крыльце были пустые банки для кошачьего корма и подносы для воды. Но у нас нет кошек. Было очень приятно видеть, что работники ежедневно заботились о животных", "Когда разрешили вернуться в мой дом, там была большая миска кошачьего корма на крыльце. Пожар в городе показал мне, что в этом мире есть удивительные и добрые люди".

Скриншот с Facebook (facebook.com/K9PawPrintRescue)

Только через месяц, когда Андреа вернулась в свой дом, она увидела что преданный пес охраняет то, что осталось от постройки.

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