"Ніколи не здавайтеся": пес місяць прочекав господарів біля згорілого будинку

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У Каліфорнії собака сторожила останки будинку і нікого до себе не підпускала

В Каліфорнії відданий пес місяць охороняв згорілий від пожежі будинок. Собака всього боялася і нікого до себе не підпускала. Про це повідомляють рятувальники тварин K9 Paw Print Rescue на сторінці Facebook.

Як відомо, в листопаді поточного року сильні лісові пожежі в штаті Каліфорнія, США, знищили не тільки лісові угіддя, але й завдали колосальної шкоди місту Парадайз. Була проведена екстрена евакуація мешканців міста, під час якої деякі з них просто забули або не змогли взяти з собою своїх домашніх вихованців. Так сталося, що собаки Медісон і Мігель не були евакуйовані.

Згодом господиня псів Андреа Гейлорд звернулася в місцеве товариство захисту тварин K9 Paw Print Rescue з проханням подбати про собак, якщо вони ще живі.

Так Мігель і Медісон були врятовані. Але якщо Мігель потрапив у притулок для тварин, то Медісон нікого до себе не підпускав й увесь час сидів біля згорілого будинку. Рятувальники його годували і напували.

"Господарі Медісона не змогли повернутися додому. Вони надіялись та молились, щоб пес був у порядку. Коли вони нарешті отримали дозвіл повернутися на ділянку, де колись стояв їхній будинок, Медісон чекав їх. Ніколи не здавайся!" - написано на сторінці K9 Paw Print Rescue в Facebook.





Скріншот з Facebook (facebook.com/K9PawPrintRescue)

Американці активно коментують пост у соцмережі:

"Сьогодні ми змогли піднятися в наш будинок, а на задньому ганку були порожні банки для котячого корму і підноси для води. Але у нас нема кішок. Було дуже приємно бачити, що працівники щодня дбали про тварин", "Коли дозволили повернутися в мій дім, там була велика миска котячого корму на ґанку. Пожежа в місті показала мені, що в цьому світі є дивовижні і добрі люди".

Скріншот з Facebook (facebook.com/K9PawPrintRescue)

Тільки через місяць, коли Андреа повернулася в свій будинок, вона побачила що відданий пес охороняє те, що залишилося від будівлі.

Раніше повідомлялося, що в Києві пройшла міжнародна виставка собак. На меропиятии за титул кращої породи року змагалися представники понад 200 порід.

Також РБК-Україна раніше писав, що пес з Дніпра, якому господар-наркоман відрубав обидві передні лапи, забрала собі небайдужа до тварин подружня пара з Канади.

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