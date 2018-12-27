Вчені знайшли спосіб клонувати домашніх вихованців

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Використовувати будуть ту ж технологію, що і при клонуванні овець

У новому, 2019 році китайські вчені збираються клонувати кошеня. Компанія планує займатися цим не заради досліджень, а в якості комерції. Про це повідомляє інформаційний портал Global Times.

Заступник генерального директора пекінської біотехнологічної компанії Sinogene Чжао Цзяньпін стверджує, що буде використовувати ту ж технологію, що і при клонування овець. Якщо все пройде успішно, то господарі кішок зможуть замовляти послуги по клонуванню тварин за ціною 1,5 млн грн.

Уточнюється, що у компанії вже є близько 20 клієнтів, а сам процес клонування займе від 6 до 10 місяців. Зовні кошеня буде максимально ідентичним оригінальному, однак у нього буде відсутня пам'ять і поведінка справжнього. Вчений стверджує, що це допоможе власникам менш болісно пережити смерть свого вихованця.

Собаки на даний момент вважаються для цього процесу найскладнішими. Пов'язано це з репродуктивної фізіології собак, яка відрізняється від інших ссавців. Наголошується, що їх яйцеклітини більш чутливі до змін зовнішніх умов.

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