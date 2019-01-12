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Вчені назвали несподіваний спосіб боротьби зі стресом на роботі

STYLERЖиття    12.01.2019 - 01:21
Вчені назвали несподіваний спосіб боротьби зі стресом на роботі
Фото: Стрес на роботі (osteopathic.nova.edu)

Кожен шостий працівник великої компанії відчуває стрес на робочому місці і тривогу

Британські вчені провели нове дослідження і з'ясували, який засіб допоможе позбутися від стресу на робочому місці. Про це пише видання Daily Mail.

Для дослідження була обрана велика компанія, в якій працівники отримували різний рівень заробітної плати. З'ясувалося, що кожен шостий працівник компанії відчував сильне напруження і стрес через свої робочі обов'язки.

В якості експерименту в цій компанії спробували організувати хоровий спів і з'ясувалося, що самопочуття 96% робітників значно покращилося і вони зазначили, що перестали відчувати стрес.

Дослідники з університету Лестера відзначили, що крім боротьби зі стресом, хоровий спів сприятливо вплинв на дихання, поліпшив поставу і допоміг виробити ендорфіни для поліпшення загального самопочуття і відчуття щастя.

Крім того, співробітники компанії зізналися, що завдяки співу, вони перестали відчувати себе ізольовано і це згуртувало їх на робочому місці, так як під час занять вони стали отримувати підтримку від своїх колег.

"Наше дослідження довело, що спів здатен зменшити стрес на робочому місці і позбавити співробітників від почуття ізоляції. Організаціям варто серйозно подумати про те, щоб заохочувати персонал регулярно брати участь у заняттях співом для поліпшення самопочуття, залученості і навіть для продуктивності праці", - розповіла автор дослідження Джоанна Фостер.

Вона додала, що всі дослідження, проведені раніше, показували, що майже третина співробітників вважають свою роботу джерелом стресу, яким вони не можуть керувати.

Крім того, щорічно у великих компаніях вмирають співробітники від стресу, депресії або тривоги, яка пов'язана з роботою.

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