Получать автоправа будем по-новому: украинцам готовят сюрприз

Коллаж РБК-Украина

Автоэксперты поддерживают новшества

В Украине предлагают изменить порядок оформления водительских прав. В частности, в ближайшем будущем могут отказаться от обязательного посещения курсов автошколы, пише "Сегодня".

Недавно правительственно-общественная инициатива "Вместе против коррупции" представила новую модель сдачи экзаменов на водительские права.

Согласно этой модели, будущему водителю нужно будет записаться на экзамен с помощью онлайн-кабинета. Перед экзаменом его лицо должны отсканировать, чтобы убедиться, что именно он регистрировался на экзамен. Сам экзамен будут снимать на видео, чтобы исключить возможность взятки инструктору-экзаменатору.

"Любое обучение сейчас в автошколе начинается с того, что автошкола и должна зарегистрировать в сервисном центре кандидатов, которые будут учиться. Без этой регистрации невозможно потом человеку получить удостоверение водителя", – рассказывает Александр Швец, юридический эксперт по ДТП.

Перед сдачей экзамена в МРЭО сейчас нужно предоставить справку о прохождении курсов. Такая справка стоит 3500 гривен и по мнению экспертов, именно она становится благоприятной "средой" для взяток. Они оценивают теневой рынок водительских прав в 18 миллионов долларов.

"Есть автошколы, которые всегда сдают. Их ученики всегда сдают с первого раза на права, без проблем, без ничего. К их документам не возникает вопросов. Их инструкторы-директора не стоят в очередях там зарегистрировать это все. Понятно, что там какой-то процент от стоимости обучения закладывается именно на эту коррупционную составляющую", – высказал мнение эксперт.

Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе считает, что украинцы должны иметь право просто пойти и сдать экзамен.

"Человек имеет право сам пойти и сдать экзамен. Не идти за обязательным образованием и платить за это деньги", – отметил он.

Парцхаладзе предлагает разорвать связь автошкол с государством и таким образом сократить государственные расходы на бюрократию.

Совладелец автошколы Василий Кушнир отмечает, что во многих странах мира граждане имеют право выбрать, как подготовиться к экзамену – помощь друзей, родителей, самостоятельно. Там не существует никаких обязательных школ, которые нужно закончить.

Специалисты считают, что изучить правила дорожного движения можно без самостоятельно, с помощью компьютерных приложений. Кроме того, на современных машинах можно ездить даже без практических занятий.

"Автомобилей с функцией автопилота в мире становится все больше. А компания Фольксваген – один из крупнейших производителей автомобилям в мире уже объявила о разработке нового поколения машин с двигателем внутреннего сгорания. Следующее – электрическое поколение – уже полностью автоматизированное и роботизированное", - объясняют автоэксперты.

Он поддерживают такие новшества и ожидают, что изменения в закон будут все-таки приняты, хотя и высказывают опасение по поводу сбоя работы в регионах, где есть проблемы с доступом в интернет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, куда украинцам жаловаться на неправомерное поведение водителей городского транспорта.

А также писали о том, что МВД рассмотрит возможность получения водительских прав без прохождения курсов.