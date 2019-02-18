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Не помеха для посещения школы: Супрун о насморке и температуре у детей

STYLERЖизнь    18.02.2019 - 19:12
Не помеха для посещения школы: Супрун о насморке и температуре у детей
Коллаж РБК-Украина

Не стоит забывать проконсультироваться у врача

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Уляна Супрун, которая ранее рассказала, чем можно заменить ежедневные пробежки, утверждает, что болезнь у ребенка - не является весомой причиной чтобы не ходить в школу. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

"По рекомендациям Американской Академии Педиатрии, насморк или кашель, который длится после перенесенной болезни, не является помехой для посещения садика или школы", - написала Супрун.

Однако есть определенные условия, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, температура должна быть меньше 38 градусов. А, во-вторых, ребенок должен хорошо себя чувствовать.

Пускать ребенка в учебное заведение не рекомендуется в том случае, если он устает, нуждается во сне, пребывает в плохом настроении, плачет или ведет себя неактивно.

"Надежную защиту от гриппа дают прививки. Американская Академия Педиатрии настаивает на вакцинации против гриппа детей старше 6 месяцев. При отсутствии противопоказаний такую прививку нужно делать детям ежегодно", - утверждает эксперт.

Не помеха для посещения школы: Супрун о насморке и температуре у детей

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

Также Супрун отмечает, что, если вы не уверены, стоит ли вести ребенка в учебное заведение, то необходимо проконсультироваться с врачом, который наверняка поможет в данном вопросе.

Ранее мы писали о том, что Супрун рассказала, к чему приводит дефицит йода в организме.

А также рассказывали о том, что Супрун назвала напитки, которыми можно запивать лекарства.

 

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