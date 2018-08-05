"Помочь было невозможно": в России в пожаре погибла мать с тремя детьми (фото)

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Спасателям удалось спасти только отца и мальчика

Неподалеку от российского города Новосибирск вспыхнул сильный пожар, из-за которого погибли трое детей и их мать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Пожар произошел в квартире двухквартирного дома, где проживала многодетная семья из шести человек. Сообщение о возгорании в частном жилом доме в Новорозино поступило в пожарную охрану в 05.40. Незамедлительно к месту вызова были направлены подразделения пожарной охраны Новониколавского сельсовета и пожарно-спасательной части Купинского района: 2 автоцистерны, 5 человек личного состава", - говорится в сообщении.

При этом соседи пострадавших самостоятельно эвакуировали мать и троих детей, однако им медики помочь уже не смогли.

Фото: пожар возле Новосибирска (54.mchs.gov.ru)

"На момент прибытия пожарных, которые были на месте вызова уже через 5 минут, крыша дома горела открытым огнем. До прибытия пожарной охраны соседи эвакуировали мать и троих несовершеннолетних детей, но им помочь было уже невозможно, констатировали медики, прибывшие к месту. Мужчина и мальчик с множественными ожогами и отравлением угарным газом госпитализированы в Купинскую больницу в отделение реанимации", - подчеркивается в тексте сообщения.

Примечательно, что погасить пожар спасателям удалось всего за 6 минут.

Напомним, в селе Тарасовка Запорожской области полностью сгорел дом площадью 60 квадратных метров.

Как сообщалось ранее, в результате ударов молний в Полтаве, госпитализировано несколько человек.

В частности, мужчина 1964 года рождения, получил термические ожоги 1-ой степени передней стенки грудной клетки, а также закрытую черепно-мозговую травму в результате удара молнией.

Также напомним, в Херсонской области молния убила 18-летнего парня. Он во время грозы вернулся в поле, чтобы найти мобильный телефон.

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