"Допомогти було неможливо": у Росії в пожежі загинула мати з трьома дітьми (фото)

STYLER LIFE 05.08.2018 - 12:09
Ілюстративне фото (pixabay) Ілюстративне фото (pixabay)

Рятувальникам вдалося врятувати тільки батька та хлопчика

Неподалік від російського міста Новосибірськ спалахнула сильна пожежа, через яку загинули троє дітей та їхня матір. Про це повідомляє прес-служба ГУ МНС по Новосибірській області.

"Пожежа сталася в квартирі двоквартирного будинку, де проживала багатодітна родина з шести осіб. Повідомлення про загорання в приватному житловому будинку у Новорозино надійшло у пожежну охорону в 05.40. Негайно до місця виклику були направлені підрозділи пожежної охорони Новониколавского сільради і пожежнорятувальної частини Купинского району: 2 автоцистерни, 5 чоловік особового складу", - йдеться в повідомленні.

За цьому сусіди потерпілих самостійно евакуювали матір і трьох дітей, проте їм медики зарадити уже не змогли.

&quot;Допомогти було неможливо&quot;: у Росії в пожежі загинула мати з трьома дітьми (фото)

Фото: пожежа біля Новосибірська (54.mchs.gov.ru)

"На момент прибуття пожежників, які були на місці виклику вже через 5 хвилин, дах будинку горів відкритим вогнем. До прибуття пожежної охорони сусіди евакуювали матір і трьох неповнолітніх дітей, але допомогти їм було вже неможливо, констатували медики, які прибули до місця. Чоловік і хлопчик з численними опіками та отруєнням чадним газом госпіталізовано в Купинську лікарню у відділення реанімації", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Примітно, що погасити пожежу рятувальникам вдалося всього за 6 хвилин.

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