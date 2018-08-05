"Допомогти було неможливо": у Росії в пожежі загинула мати з трьома дітьми (фото)

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Рятувальникам вдалося врятувати тільки батька та хлопчика

Неподалік від російського міста Новосибірськ спалахнула сильна пожежа, через яку загинули троє дітей та їхня матір. Про це повідомляє прес-служба ГУ МНС по Новосибірській області.

"Пожежа сталася в квартирі двоквартирного будинку, де проживала багатодітна родина з шести осіб. Повідомлення про загорання в приватному житловому будинку у Новорозино надійшло у пожежну охорону в 05.40. Негайно до місця виклику були направлені підрозділи пожежної охорони Новониколавского сільради і пожежнорятувальної частини Купинского району: 2 автоцистерни, 5 чоловік особового складу", - йдеться в повідомленні.

За цьому сусіди потерпілих самостійно евакуювали матір і трьох дітей, проте їм медики зарадити уже не змогли.

Фото: пожежа біля Новосибірська (54.mchs.gov.ru)

"На момент прибуття пожежників, які були на місці виклику вже через 5 хвилин, дах будинку горів відкритим вогнем. До прибуття пожежної охорони сусіди евакуювали матір і трьох неповнолітніх дітей, але допомогти їм було вже неможливо, констатували медики, які прибули до місця. Чоловік і хлопчик з численними опіками та отруєнням чадним газом госпіталізовано в Купинську лікарню у відділення реанімації", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Примітно, що погасити пожежу рятувальникам вдалося всього за 6 хвилин.

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Як повідомлялося раніше, в результаті ударів блискавок у Полтаві, кілька людей госпіталізовано.

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