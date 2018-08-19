"Помогает раскрутке": пропагандисты Кремля развенчали собственный фейк

Иллюстративное фото (коллаж: Styler)

Сладкова никто не обстреливал

Известный кремлевский пропагандист Александр Сладков опроверг вранье своих "коллег" по поводу того, что его съемочную группу якобы обстреляли на Донбассе. Об этом он сообщил на своей странице в телеграм-канале.

"Как моя съемочная группа попала под обстрел. Никак не попала. Это фейк. Неправда. Знаю сто случаев, когда из брошенного в эфир предположения вырастает громкая информация. Но. Как это все появилось – я так и не просек. Мы летели на всех парах из Старомихайловки… и тут нате! Уже передают. Получите", - сказал он.

Более того, горе-пропагандист также уточнил, что подобное вранье якобы "помогает раскрутке" их имиджа.

Обратим внимание, что ранее кремлевские СМИ распространили информацию о том, что съемочная группа Сладкова якобы попала под обстрел на Донбассе.

Кстати, заявление министра инфрастурктуры Украины Владимира Омеляна о новых ограничениях в железнодорожном сообщении с Россией вызвало бурную реакцию в РФ.

Ранее на росТВ обвинили Украину в том, что она не является частью Европы.

Также сообщалось, что на росТВ рассказали, что нужно делать с украинцами на переговорах по Донбассу. Ведущий пропагандистский ток-шоу на росТВ Владимир Соловьев заявил, что если бы он участвовал в переговорах по Донбассу, то применял бы к представителям Украины средневековые пытки.

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