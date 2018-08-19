"Допомагає розкрутці": пропагандисти Кремля розвінчали власний фейк

Ілюстративне фото (колаж: Styler)

Сладкова ніхто не обстрілював

Відомий кремлівський пропагандист Олександр Сладков спростував брехню своїх "колег" з приводу того, що його знімальну групу нібито обстріляли на Донбасі. Про це він повідомив на своїй сторінці в телеграм-каналі.

"Як моя знімальна група потрапила під обстріл. Ніяк не потрапила. Це фейк. Неправда. Знаю сто випадків, коли з кинутого в ефір припущення виростає гучна інформація. Але. Як це все з'явилося – я так і не просік. Ми летіли на всіх парах зі Старомихайлівки... і тут нате! Вже передають. Отримайте", - сказав він.

Більш того, горе-пропагандист також уточнив, що подібна брехня нібито "допомагає розкрутці" їх іміджу.

Звернемо увагу, що раніше кремлівські ЗМІ поширили інформацію про те, що знімальна група Сладкова нібито потрапила під обстріл на Донбасі.

До речі, заява міністра інфрастурктури України Володимира Омеляна про нові обмеження в залізничному сполученні з Росією викликала бурхливу реакцію в РФ.

Раніше на росТБ звинуватили Україну в тому, що вона не є частиною Європи.

Також повідомлялося, що на росТБ розповіли, що потрібно робити з українцями на переговорах по Донбасу. Ведучий пропагандистський ток-шоу на росТБ Володимир Соловйов заявив, що якби він брав участь у переговорах з Донбасу, то застосовував до представників України середньовічні тортури.

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