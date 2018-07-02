"Кляп, плетка": на росТВ рассказали, что нужно делать с украинцами на переговорах по Донбассу

Российские пропагандисты не перестают удивлять украинцев абсурдными заявлениями

Ведущий пропагандистский ток-шоу на росТВ Владимир Соловьев отметился очередным истерическим обвинением в адрес Украины и украинцев. Об этом Соловьев заявил в эфире собственной программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1", передает "Обозреватель".

На этот раз Соловьев заявил, что если бы он участвовал в переговорах по Донбассу, то применял бы к представителям Украины средневековые пытки.

Российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов в эфире спросил у Соловьева, смог ли бы он вести дипломатический диалог с официальным Киевом.

"Да, легко, я могу с любыми. Кляп, плетка, испанский сапог", - "пошутил" телеведущий.

Куликов назвал это угрожающее предложение "методой переговоров имени Соловьева", которая не требует обжалования. Ведущий, в свою очередь, добавил, что якобы просто следует традициям инквизиции.

Ранее на росТВ обвинили Украину в том, что она не является частью Европы (видео).

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