"Кляп, батіг": на росТБ розповіли, що потрібно робити з українцями на переговорах по Донбасу

Російські пропагандисти не перестають дивувати українців абсурдними заявами

Ведучий пропагандистський ток-шоу на ростб Володимир Соловйов відзначився черговим істеричним звинуваченням на адресу України та українців. Про це Соловйов заявив в ефірі власної програми "Недільний вечір" на телеканалі "Росія 1", передає "Обозреватель".

На цей раз Соловйов заявив, що якби він брав участь у переговорах з Донбасу, то застосовував до представників України середньовічні тортури.

Російський пропагандист, політолог Дмитро Куликов в ефірі запитав у Соловйова, чи зміг би він вести дипломатичний діалог з офіційним Києвом.

"Так, легко, я можу з будь-якими. Кляп, батіг, іспанський чобіт", - "пожартував" телеведучий.

Куликов назвав це загрозливе пропозицію "методой переговорів імені Соловйова", яка не вимагає оскарження. Ведучий, у свою чергу, додав, що нібито просто слідує традиціям інквізиції.

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