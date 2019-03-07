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Помогите найти: в Киеве две недели разыскивают 15-летнюю девочку

STYLERЖизнь    07.03.2019 - 17:15
Помогите найти: в Киеве две недели разыскивают 15-летнюю девочку
Розыск несовершеннолетней девочки в Киеве (коллаж РБК-Украина)

Девочка находится в розыске с 22 февраля

В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю девочку - 15-летнюю Рудько Софию Сергеевну, 2003 года рождения. Она ушла из дома в Дарницком районе Киева еще в пятницу, 22 февраля.

Приметы Софии: девочка выглядит на свой возраст - 15-16 лет, ее рост около 155 см, телосложение среднее, волосы длинной до плечей темно-русого цвета, глаза карие.

В момент исчезновения девочка была одета в короткую белую куртку в черных разводах с капюшоном и синие джинсы. На голове была желтая шапка с синей эмблемой. На ногах - зеленые кроссовки. При себе София имела желтую сумку.

Девушку разыскивает Дарницкое управление полиции.

Помогите найти: в Киеве две недели разыскивают 15-летнюю девочку

Розыск несовершеннолетних детей в Киеве (Рудько София Сергеевна, фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

При получении любой информации о возможном местонахождении детей, просят звонить на горячую линию "102".

К слову, в розыске находится опасный преступник, Петриков Сергей Викторович. Он сбежал из Бердичевской исправительной колонии №70 в Житомирской области. Правоохранители предполагают, что он может находиться в Киеве.

Ранее мы писали, что отец бывшей участницы ВИА Гры с лета ищет пропавшую дочь.

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