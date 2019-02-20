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Помогите найти: в Киеве пропала 17-летняя девушка (фото)

STYLERЖизнь    20.02.2019 - 12:19
Помогите найти: в Киеве пропала 17-летняя девушка (фото)
Розыск несовершеннолетней девушки в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Всех, кто имеет информацию относительно возможного местонахождения девушки, просят обращаться в полицию

В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю девушку, Джанковскую Диану Степановну, 2001 года рождения, которая ушла из дома и поныне не вернулась.

В последний раз ее видели в Голосеевском районе на улице Стратегическое шоссе. В розыск девушку объявило Голосеевское управление полиции.

Приметы разыскиваемой: на вид 17-18 лет, рост 174 см, худощавого телосложения, волосы светлые длинные.

Была одета: в зеленую куртку, черные лосины, серый свитер.

Помогите найти: в Киеве пропала 17-летняя девушка (фото)

Розыск несовершеннолетней девушки в Киеве (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

При наличии любой информации относительно возможного места нахождения девушки, просят звонить на горячую линию "102".

Также мы сообщали, что отец экс-участницы ВИА Гры с лета ищет пропавшую дочь. Он считает, что бывший муж певицы причастен к ее исчезновению.

Напомним, в Киеве разыскивают беглого осужденного преступника, Петрикова Сергея Викторовича, который бежал из Бердичевской исправительной колонии №70 (Житомирская область).

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