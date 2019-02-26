Помогите найти: под Киевом пропал 17-летний парень (фото)

Розыск несовершеннолетнего парня под Киевом (коллаж РБК-Украина)

Всех, кто имеет информацию о возможном местонахождении парня, просят обращаться в полицию

В городе Богуслав Киевской области разыскивают несовершеннолетнего Демина Владислава Юрьевича (17 лет), который 25 февраля около 11:30 покинул территорию Киевского областного Центра социально-психологической реабилитации детей "Оберег", который находится по адресу улица 40-летия Победы, 8.

К этому времени его местонахождение неизвестно. В розыск парня объявило ГУНП в Киевской области.

Приметы Владислава: на вид 17-18 лет, рост 180 см, худощавого телосложения. Лицо овальное, глаза серо-голубые, волосы мелированные, светлые, вьющиеся, средней длины. На правой щеке под глазом имеет татуировку с изображением сердца и на запястье правой руки в виде надписи "ПОЛЯ".

Розыск несовершеннолетнего парня под Киевом (фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti)

Был одет в черную (с другой стороны камуфляжная) двустороннюю текстильную куртку, черные штаны, кроссовки черного цвета.

При наличии любой информации о возможном месте нахождения парня, просят звонить на горячую линию "102" или (04561) 5-13-41 (дежурная часть Богуславского отделения полиции).

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