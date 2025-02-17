Понад 130 тисяч історій про війну цивільних українців зібрав музей "Голоси мирних"

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова зібрав вже 130 тисяч історій українців. Це найбільша у світі колекція історій мирних, постраждалих від війни росії проти України, з 2014 року й до сьогодні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу музею.

Робота зі збирання свідчень триває. Ознайомитися з історіями можна тут.

Свої історії Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова довірили люди різних професій і поколінь: діти та дорослі, артисти, митці, спортсмени, лікарі та науковці. Їхні розповіді є важливим джерелом правди про війну та доказами для майбутніх судових процесів проти країни-агресора.

Повномасштабне вторгнення РФ кардинально змінило роботу музею. Якщо до 2022 року історії надходили переважно від мешканців Луганської та Донецької областей, то тепер війна залишила свій слід у долях усіх українців. Кількість зібраних розповідей зросла в рази. Також Музей почав публікувати Щоденники війни, які вели жителі України під час облоги, окупації та обстрілів.

"Після 2022 року дуже багато людей, на жаль, набули нового жахливого досвіду. Багато хто став двічі переселенцем. Люди бажали виговоритися. З’явилися найжахливіші історії, яких раніше в Музеї майже не було — історії виживання в пеклі Маріуполя, історії викрадення дітей з України, багато історій катувань, полону, масових смертей цілими родинами, цілими багатоповерхівками", - розказує Ольга Гук, головна редакторка музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

З урахуванням цього досвіду Музей став приділяти ще більше уваги психологічній підтримці. Регулярно проводяться вебінари та публікуються поради досвідчених психологів, що допомагають дорослим та дітям опрацьовувати травму війни. Також для безпеки авторів запроваджено можливість анонімної публікації історій. Важливо, що сам процес розповіді часто має терапевтичний ефект. Інтерв’ю стає для людини можливістю виговоритися, осмислити пережите та знайти внутрішній ресурс для руху вперед.

Щоби розповісти свою історію музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, оберіть один із двох способів: