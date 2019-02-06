Я вас не понимаю: Укрпочта попала в очередной языковой скандал

Мужчина хотел получить посылку, а взамен получил грубое нарушение своих прав

В Луцке в одном из отделений Укрпочты, которая повысила тарифы с начала года, кассирша не хочет разговаривать на украинском языке. Об этом сообщил житель Луцка Богдан Жишко на своей странице в Facebook.

Мужчина пожаловался на то, что его дискриминировали по языковому признаку и нарушили права потребителя. Он рассказал, что в понедельник, 4 февраля, зашел в отделение Укрпочты, которое расположено на улице Кривой Вал 19, чтобы забрать товар, приобретенный через интернет.

Жишко также написал, что ему не разрешили собирать видео-доказательства нарушения его прав и отказали в выдаче отправления, которое было оплачено заранее.

"Стоял в очереди и слышал, что клиентов она обслуживает на иностранном языке. Передо мной стояла женщина постарше и ее частично обслужили на украинском. Дальше моя очередь и снова русский", - рассказывает пострадавший потребитель.

Когда же лучанин сказал, что не понимает кассиршу, она ответила, что приехала в Луцк из другой страны и русский язык ей не дается совсем.

"Как-то с горем обслужила и выдала отправления. Вежливо попрощались", - продолжает Богдан.

В следующий же раз, когда муж опять попал на смену этой кассирши - его так же ждало русскоязычное обслуживание. Тогда он нашел администратора и предъявил ему возмущение относительно профнепригодности оператора.

Однако администрация упорно не желала принимать меры касательно кассирши, и Богдану снова и снова приходилось сталкиваться с русскоязычным обслуживанием от этой же женщины.

В очередной раз операторша уже принципиально не захотела перейти на украинский язык. Администратор же ответила, что не видит нарушений со стороны сотрудницы. Тогда житель Луцка вызвал полицию. Пока приехали, клиент почты включил камеру на смартфоне и подошел к оператору. Увидев камеру, женщина молча покинула рабочее место.

Администратор в свою очередь начала требовать прекратить видеосъемку и убежала вслед за кассиршей. Когда прибыла полиция, вместе с заявителем подошли к окну обслуживания. Лучанин снимал все на камеру.

"Знает ли она еще какие-то языки, также неизвестно. Администратор представилась и заверила полицейского, что это я такой, что не впервые придираюсь отношении языка (признала, что были обращения и не приняты меры для устранения недостатка)... Требовала прекратить съемку. Отказала в выдаче отправления", - пишет житель луцка.

Сотрудники полиции приняли заявление Богдана Жишка и записали его объяснения.

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