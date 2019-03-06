Попрощайтесь с вредными привычками: что еще нужно сделать на новолуние в марте

Астрологи рассказали украинцам, что обязательно нужно сделать во время новолуния

Астрологи рассказали о том, что новолуние в марте 2019 года выпадает на 6 марта и объяснили, что нужно обязательно сделать в этот период.

Первая фаза Луны должна наступить в 18:05 по киевскому времени. Астрологи сообщают, что с этого времени нужно направить свой поток мыслей на позитив, так как ближайшие несколько дней идеально подходят для того, чтобы загадывать желания, мечтать и прощаться с вредными привычками.

В первые дни новой Луны нужно начинать новые дела и строить планы. Но для этого, как советуют эксперты, сначала нужно проанализировать прошлое и извлечь уроки из неприятных ситуаций, которые произошли в последнее время.

Первые дни новолуния отлично подходят для того, чтобы расстаться с вредными привычками и избавиться от негативных мыслей. Очень важно перед началом новых дел – закончить старые.

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Также этот период совпал с Прощенным воскресеньем – эти дни идеально подходят для того, чтобы простить старые обиды, избавиться от плохого настроения и двигаться дальше.

Астрологи сообщают, что в период новолуния люди меньше ссорятся, быстрее находят компромиссы, достигают взаимопонимания, легче переносят обиды и болезни, а все задуманное – воплощается в жизнь намного быстрее и эффективнее.

Полнолуние в марте состоится 21-го числа, в 3:43 по киевскому времени. Этот период станет противоречивым и эмоциональным. Астрологи предупреждают, что в дни перед полнолунием, во время и пару дне после – обострятся старые конфликты и противостояния. Для того, чтобы избежать негативного влияния – нужно активизировать внутренние силы и энергию, а потом направить их в правильное русло.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что астрологи предупредили украинцев о трех знаковых событиях в марте.

А также рассказывали о том, что стало известны, какие знаки зодиака разбогатеют в марте.