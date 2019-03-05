Колебания и скачки: астролог назвала "денежные" дни в марте

Коллаж РБК-Украина

Звезды предупреждают о том, что месяц будет насыщенный, но нестабильный

Астрологический прогноз на март в сфере финансов предупреждает о том, что месяц будет удачным в финансовом плане, но очень нестабильным.

Астролог Наталья Ульянкина составила подробный астрологический прогноз на март в денежной сфере и отметила, что этот месяц будет очень хорошим в плане продвижения финансовых вопросов.

Она рассказала, что первый месяц весны будет очень удачным в плане работы на перспективу. Однако почти весь март будет подвержен колебаниям и скачкам.

Денежные расходы и доходы будут очень нестабильны и назвала самые удачные дни для получения дохода, совершения покупок или для траты больших сумм денег. Самыми удачными станут 6, 8, 17, 21, 26, 28, 29 марта.

Ульянкина отметила, что период с 10 до 27 марта – очень удачный период для энергичного и мощного продвижения в финансовых вопросах, а также подходящий период для продвижения в профессиональном плане. Самые активные даты – 10, 14 и 20 марта.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 5-го марта наступает действие ретроградного Меркурия, что сулит украинцам почти целый месяц нестабильной ситуации.

Астропсихолог предупредила, что ретроградное положение планет в первую очередь сильно влияет на общение между людьми и на информационные потоки. Люди склонны перекручивать информацию, лгать, выражаться непонятно – особенно непонимание может возникнуть во время переписок.

А также рассказывали о том, что каким знакам Зодиака нужно быть осторожными в любви с 4 по 10 марта.